فازت مجموعة «أو إتش بي» الألمانية المتخصصة في الصناعات الفضائية بعقد تنفيذ أول مهمة أوروبية لإزالة الحطام الفضائي بشكل نشط، وتدور آلاف الأقمار الاصطناعية التي انتهى عمرها التشغيلي، وملايين القطع من الحطام، حول الأرض، ما يزيد مخاطر التصادم في الفضاء.

ومن خلال مهمة «كلير سبيس-1»، تسعى أوروبا إلى إثبات إمكانية التقاط قمر اصطناعي وإخراجه من مداره، واختارت وكالة الفضاء الأوروبية (إيسا) شركة «أو إتش بي سيستم إيه جي»، ومقرها مدينة بريمن الألمانية، لتكون المقاول الرئيس لتنفيذ هذه المهمة الرائدة، حسبما أعلنت الشركة.

ومن المقرر أن يتولى تحالف صناعي بقيادة «أو إتش بي» تطوير قمر اصطناعي مخصص لتنفيذ المهمة، يتجه بشكل مستقل إلى القمر الاصطناعي التكنولوجي، التابع لوكالة الفضاء الأوروبية (بروبا-1) بعد انتهاء مهمته.

وباستخدام مستشعرات بصرية وأخرى تعتمد على الموجات الراديوية، ستتمكن المركبة الفضائية من تحديد موقع الجسم المستهدف ودورانه وحركته، ثم الاقتراب منه والتقاطه بوساطة آلية مخصصة للإمساك بالأقمار الاصطناعية، وبعد ذلك سيجري توجيه المركبتين معاً بشكل متحكم فيه للدخول مجدداً إلى الغلاف الجوي للأرض.