مشاركة كبيرة للمواطنين في سباق «ياس مول» المجتمعي للجري

المصدر: الإمارات اليوم

شهد سباق «ياس مول» المجتمعي للجري الذي نظمه مجلس أبوظبي الرياضي صباح أمس، برعاية ماراثون أدنوك أبوظبي، مشاركة 433 متسابقاً ومتسابقة، ضمن فعاليات وأنشطة مهرجان أبوظبي الرياضي التي تقام بشعار «لياقتك في أبوظبي»، ووفق أعلى معايير السلامة والإجراءات الاحترازية.

وشارك في مسافة الـ 2.5 كم 92 متسابقاً، فيما شارك 212 متسابقاً في سباق 5 الـ 5 كم، إلى جانب 129 متسابقاً في الـ 10 كم، وشهد السباق مشاركة 116 مواطناً، وهي أعلى نسبة مشاركة بحسب الجنسية، تلتها الجنسية البريطانية بواقع 93 مشاركاً، وأكثر فئة عمرية شاركت في السباق هي الفئة العمرية ما بين 35 – 40 سنة بواقع 92 متسابقة ومتسابقة.

وفازت المواطنة عزة الغنيمي بلقب السباق المفتوح لمسافة 2.5 كم «إناث»، فيما فاز بفئة «الرجال» الكازاخستاني ستانيسلاف بويوكوف، وفازت بالسباق المفتوح لمسافة 5 كم «إناث» الأمريكية انسليما الينجوود، وحقق المركز الأول في فئة الرجال الأمريكي يوسف رشدي. وفي سباق 10 كم فازت الروسية ليليا شاريفولينا بالمركز الأول، كما فاز النيجيري أودو يحيى بالمركز الأول للرجال.

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