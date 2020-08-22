الوصل يواجه شباب الأهلي «ودياً» الخميس المقبل بتشكيلة مكتملة

المصدر: سيد مصطفى ■دبي

يخوض الوصل مباراة ودية أمام شباب الأهلي الخميس المقبل، في إطار تحضيرات الفريقين للموسم الجديد. ويستهل الوصل الموسم في الرابع من سبتمبر، بلقاء الوحدة في ذهاب الدور الأول لكأس الخليج العربي. وكان الوصل خسر أولى مبارياته الودية أمام الفجيرة بهدف دون رد في المباراة التي جرت أول من أمس على ملعب زعبيل.

وينتظر مدرب الوصل، الروماني لورينت ريجيكامب، اكتمال صفوف الفريق بعودة الثلاثي الدولي، علي سالمين، وفابيو ليما، وعلي صالح، للمشاركة في مباراة شباب الأهلي.

وشهدت مباراة الفجيرة، ضياع فرصة إدراك التعادل لمصلحة الوصل، عن طريق البرازيلي سواريز، الذي أهدر ضربة جزاء بعدما تفوق الفجيرة، عن طريق البرازيلي فارلي روزا، في الدقيقة 24، من بداية اللقاء.

واقتصرت تشكيلة ريجيكامب، على مشاركة عدد محدود من اللاعبين الجدد الذين التحقوا بتشكيلة الإمبراطور خلال «الميركاتو الصيفي»، ممثلين في الثنائي نيكولاس أوروز، وحسن إبراهيم إضافة إلى البرازيلي ماتيوس دا سيلفا والمقيد في فئة «المقيمين» بعد عودته من تجربة إعارة قصيرة مع العربي في الدرجة الأولى في الموسم الماضي 2019-2020.

في المقابل، شهدت تشكيلة الصربي جوران توفيدزيتش، الذي قاد الفجيرة في مباراته الودية الأولى بعد تجربتين سابقتين في دوري الخليج العربي مع ناديي اتحاد كلباء وخورفكان على التوالي، مشاركة عدد من نجوم الميركاتو الصيفي بقيادة رولي بونيفاشا، علي عيد، محمد المطروشي، إضافة الى البرازيلي فارلي روزا صاحب الهدف الوحيد في المباراة.

خسر الوصل في تجربته الودية أول من أمس أمام الفجيرة 1-0.

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