تأجيل الدوري الأردني 14 يوماً بعد إصابة 5 لاعبين بـ«كورونا»

المصدر: عمان - أ.ف.ب

قرر الاتحاد الأردني لكرة القدم تعليق الدوري المحلي وكل البطولات والأنشطة الفنية والإدارية ابتداء من أمس، ولمدة 14 يوماً، استناداً إلى مصفوفة الإجراءات في خطة الطوارئ، التي جرى تفعيلها الأربعاء الماضي مع ارتفاع مؤشر الخطورة، للحفاظ على الأولوية الرئيسة لدى الاتحاد، والمتمثلة بسلامة أركان اللعبة والمجتمع المحلي.

وفي بيان على موقعه الإلكتروني، أكد اتحاد الكرة أن لجنة الطوارئ عقدت اجتماعاً في أعقاب تأكد إصابة خمسة لاعبين من الفيصلي بـ«كورونا»، وما يتبع ذلك من إجراءات صحية، بعزل المصابين، وكل زملائهم بالفريق من لاعبين ومدربين وإداريين، إلى جانب إخضاع جميع المخالطين لهم من الفرق الأخرى والكوادر التنظيمية لفحوص طبية عاجلة.

واللاعبون الخمسة هم: براء مرعي، وسالم العجالين، ويوسف الرواشدة، وإحسان حداد، والسنغالي دومينيك.

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