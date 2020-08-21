«بطاش» يدافع عن لقب «ننثورب ستيكس» في «يورك» البريطاني اليوم

من انتصار الجواد «بطاش» العام الماضي بلقب سباق «ننثورب ستيكس» البريطاني. ■ من المصدر

المصدر:
  • جوني جبور ■دبي
التاريخ:

يدافع الجواد «بطاش»، المملوك لسموّ الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بإشراف المدرب تشارلز هيلز، وقيادة الفارس جيم كراولي، اليوم، عن لقبه للعام الماضي في سباق «ننثورب ستيكس» المخصص لخيول «جروب 1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، حين يعود ابن الفحل «دارك إنجل» إلى مضمار «يورك» البريطاني، ويواجه سبعة من منافسيه على لقب الشوط الرابع، الذي يجري ضمن ثالث أيام مهرجان «يورك أيبور» العريق.

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