الفجيرة يتعاقد مع العماني محمد المطروشي

المصدر: محمد فاضل ■ الفجيرة

أعلنت شركة نادي الفجيرة لكرة القدم على حسابها الرسمي «تويتر» عن تعاقدها مع اللاعب العماني محمد المطروشي، وقيده ضمن فئة مواليد الدولة، وذلك لتمثيل الفريق الأول في الموسم المقبل لدوري الخليج العربي.

يذكر أن محمد المطروشي سبق له تمثيل نادي الحمرية في الموسم الماضي لدوري الدرجة الأولى ونجح بتقديم مستويات مميزة أهلته ليكون بين أبرز لاعبي الموسم الماضي، قبل إلغائه بسبب فيروس كورونا. ويلعب المطيري في مراكز عدة أبرزها في مركز الجناح الأيمن، حيث أسهم من خلاله بتسجيل أهداف حاسمة قادت الحمرية لتحقيق نتائج إيجابية سابقاً.

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