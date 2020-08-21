بدر أحمد: هدف الشارقة المحافظة على لقب بطل الدوري

المصدر: منصور السندي ■الشارقة

أكد عضو شركة الشارقة لكرة القدم مدير التعاقدات بدر أحمد، أن «الدورة الودية الرباعية التي ينظمها النادي بمشاركة كلباء وعجمان وخورفكان مهمة لتحضيرات الفريق للموسم الجديد».

وشدد على أن «الشارقة هدفه الرئيس المحافظة على لقب بطل دوري الخليج العربي».

وقال لـ«الإمارات اليوم»: الدورة فرصة جيدة للاستعداد للموسم الجديد، حيث تنتظرنا كذلك المشاركة في دوري أبطال آسيا، بجانب التحديات المحلية.

وتابع: «سعينا من خلال التعاقدات الأخيرة لتغطية كل المراكز التي تحتاج إلى تدعيم في الفريق».

وأشار إلى أنه بعد انتهاء الدورة الودية، يخطط الشارقة لخوض مباراة ودية أو مباراتين حسب رؤية الجهاز الفني، قبل أولى مبارياته في الموسم الجديد للدوري أمام الفجيرة.

وعما إذا كان النادي أغلق ملف التعاقدات، قال: في حال رغب مدرب الفريق عبدالعزيز العنبري في ضم أي لاعب جديد فإدارة شركة الكرة على أتم الاستعداد لتلبية رغبته. وعن جاهزية اللاعبين، قال إنه باستثناء الحسن صالح وماركوس مليوني اللذين خضعا أخيراً لعملية جراحية، فلا توجد أي إصابات أخرى في الفريق.

وعزز الشارقة أخيراً صفوفه بعدد من العناصر المميزة من اللاعبين، بينهم خالد باوزير وخالد الظنحاني وحارس مرمى حتا درويش محمد. من جانب آخر رغم خسارة فريق الشارقة لمباراته أول من أمس أمام عجمان بهدفين مقابل هدف في افتتاح مباريات الدورة، فإن الفريق استفاد كثيراً من هذه التجربة كونها الأولى له منذ توقف النشاط الرياضي في 15 مارس الماضي، إذ اختبر العنبري عناصره الجديدة، بجانب الوقوف على جاهزية العناصر القديمة، خصوصاً الأجانب في مقدمتهم إيغور وشوكوروف وكايو لوكاس وريكاردو غوميز، علماً أن الشارقة وعجمان دفعا خلال المباراة بعدد كبير من اللاعبين لتحقيق أقصى استفادة فنية ممكنة.

- شركة الكرة مستعدة لتلبية رغبات المدرب العنبري في حال أراد التعاقد مع لاعب جديد.

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