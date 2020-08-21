جلسة تشجيعية للاعبي البطائح تسبق معسكر خورفكان

المصدر: محمد فاضل ■الشارقة

التقى مجلس إدارة نادي البطائح مع الأجهزة الفنية والإدارية والطبية ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم، قبل مغادرة الفريق لإقامة معسكر تدريبي مغلق في مدينة خورفكان، من خلال جلسة لتشجيعهم على الاستفادة من المعسكر، الذي سيتم تدشينه مساء اليوم، للوصول إلى الجاهزية المُثلى، استعداداً لخوض منافسات الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى.

حضر اللقاء رئيس مجلس الإدارة حمد الكتبي، والأمين العام عبيد الطنيجي، ومسؤولو النادي، وأعربت أسرة الفريق عن سعادتها لهذا اللقاء التشجيعي، والمتابعة المستمرة من قبل الإدارة، بجانب توفير النادي كل متطلبات الاستعداد للموسم الجديد.

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