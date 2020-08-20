تعادل اتحاد كلباء وخورفكان في الدورة الرباعية الودية

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

اكتفى فريقا اتحاد كلباء وخورفكان بنتيجة التعادل بهدف لمثله اليوم في لقاء الفريقين ضمن الدورة الرباعية الودية التي ينظمها نادي الشارقة على استاد خالد بن محمد في الحزانة. وكان الشارقة قد دشن البطولة أمس بالخسارة من عجمان 2-1.

وتأتي الدورة الودية ضمن استعدادات الفرق الأربعة للموسم الجديد لدوري الخليج العربي الذي ينطلق 9 سبتمبر المقبل، وفي أولى المباريات بعد عودة النشاط منذ توقفه في 15 مارس الماضي.

افتتح كلباء النتيجة عن طريق البرازيلي واندرسون في الدقيقة 15 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لم يتمكن حارس خورفكان محمد يوسف من التصدي لها. في المقابل سجل خورفكان هدف التعادل عن طرق لاعب برازيلي أيضا هو انطونيو داسيلفا، بعد ان اكمل كرة ارتدت من بين يد الحارس جمال عبدالله في الدقيقة 35.

وخاض الفريقان المباراة بحذر خشية التعرض للإصابات وبسبب ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة مما قاد لإجراء تبديلات عديدة من الجانبين، خاصة وأنها تقام ضمن الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا من دون جمهور وعلى ثلاثة أشواط، بواقع 30 دقيقة لكل شوط.

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