اتفاقية لتدريب منتخبات القوس والسهم في منتجع الفرسان

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

أعلنت مجموعة الفرسان القابضة وإتحاد الامارات للقوس والسهم، عن توقيع اتفاقية تعاون لإعداد كوادر وطنية، يتم بموجبها أيضا اجراء تدريبات للمنتخبات والفرق التابعة للاتحاد في ميادين منتجع الفرسان الرياضي الدولي.

وقال الأمين العام للاتحاد حسن المزروعى أن الاتفاقية تشكل قيمة مضافة للجهود التي يبذلها الاتحاد لرعاية وخدمة رياضة القوس والسهم وفرصة ذهبية لتبادل الخبرات والاستفادة من البنية التحتية التي تمتلكها المجموعة.

كما أكد الرئيس التنفيذى لمجموعة الفرسان القابضة سلطان الكعبى بأن الإتفاقية تأتى فى إطار المساهمة في تحقيق خطة أبوظبى التنموية 2030.

وبموجب هذه الاتفاقية فان الفرق التابعة لاتحاد الامارات للقوس والسهم سيتم تدريبها على ثلاثة ميادين في منتجع الفرسان الرياضى المجهزة وفقا لافضل المعايير الدولية، بالاضافة الى صقل مهارة الرماة والحكام والمدربين ووضعهم على طريق الاحتراف الدولي.

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