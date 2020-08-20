اتحاد كلباء يكمل عقد الأجانب بالتشيلي فيرنانديز

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

أعلنت شركة اتحاد كلباء لكرة القدم، عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عن التعاقد مع اللاعب التشيلي جونيور فيرنانديز، لتمثيل «النمور» في الموسم المقبل بدوري الخليج العربي.

حضر مراسم توقيع العقد رئيس شركة اتحاد كلباء علي اللوغاني، والأعضاء: محمد الزعابي، والمستشار القانوني مايد المراشدة. وبضم اللاعب التشيلي يكون اتحاد كلباء قد أكمل تعاقداته مع اللاعبين الأجانب، بعد تعاقده في وقت سابق مع صانع الألعاب الأرجنتيني ماتياس بيسانو، إضافة إلى البرازيلي واندرسون، والتوغولي مالابا، اللذين لايزال عقداهما مستمرين حتى نهاية الموسم المقبل.

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