المصدر: دبي-الامارات اليوم.

مدرب

يبذل مدرب جديد في أحد فرق دوري الرديف، بدوري الخليج العربي، جهداً كبيراً حتى يثبت لإدارة النادي جدارته بتدريب الفريق، بعدما تم تعيينه، أخيراً، خلفاً للمدرب السابق الذي حقق نتائج جيدة مع الفريق، وجاء قرار إقالته مفاجئاً، قياساً بما حققه خلال الفترة التي تولى فيها المهمة.

لاعب

بدأ لاعب صاعد بأحد أندية دوري الخليج العربي يشعر بحالة من القلق، لعدم تلقيه عروضاً من أي نادٍ آخر، بعد أن رفض ناديه الحالي التجديد له للاستمرار في صفوفه، خلال الموسم المقبل، علماً بأن هذا النادي استقطب، أخيراً، عدداً من اللاعبين الشباب.

تكتم

يتكتم اتحاد لعبة فردية على نتائج المنتخبات الوطنية، في البطولات الدولية، كلما حقق نتائج سلبية. في وقت يبادر فيه بإعلام الصحف المحلية، عندما تكون النتائج إيجابية، علماً بأن هذا الاتحاد على خلاف مع عدد من الأندية، ما يدفعه - في بعض الأحيان - إلى استبعاد لاعبيها من التشكيلة المشاركة في البطولات الدولية.

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