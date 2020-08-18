«عمومية غير عادية» لاتحاد السلة للمصادقة على النظام الأساسي

المصدر: جوني جبور- دبي

يعقد اتحاد كرة السلة، في الخامسة من عصر اليوم، بفندق ماريوت الجداف في دبي، جمعيته العمومية غير العادية، المخصصة للمصادقة على مواد النظام الأساسي للاتحاد، الذي يُعد ركيزة أساسية قبيل الدخول في استحقاق الدورة الانتخابية الجديدة 2020-2024.

وأكد الأمين العام لاتحاد كرة السلة، سالم المطوع، أن الدعوات وجهت لممثلي الأندية الـ17 المنضوية تحت مظلة الاتحاد.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: إن «اتحاد السلة أرسل منذ الأسبوع الماضي النظام الأساسي للأندية، بهدف الاطلاع على بنوده، قبل أن تتم مناقشتها في اجتماع اليوم، وستتم مناقشة البنود كافة، وفي حال وجود أية ملاحظات والمطالبة بإجراء تعديلات بسيطة، سيتم إجراؤها خلال الاجتماع، ومن ثم فتح باب التصويت لاعتماد النظام بشكل نهائي».

وأضاف: «في حال أرادت الأندية إجراء تعديلات كبيرة على بنود النظام، فإنه من المرجح إجراء ورشة عمل يحدد موعدها لاحقاً، تهدف إلى مراجعة المواد المطلوب تعديلها، تتبع بعقد اجتماع جمعية عمومية غير عادية ثانية للمصادقة على الصيغة النهائية للنظام، تمهيداً إلى رفعه للهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية».

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