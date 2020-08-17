أحمد عبدالغني: فضّلت البقاء مع دبا الفجيرة على العودة إلى الدوري المصري

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

أكد لاعب دبا الفجيرة، المصري أحمد عبدالغني، أنه فضّل البقاء مع دبا الفجيرة على عروض العودة إلى الدوري المصري، مبيناً أنه يرغب في استكمال مهمته الحالية لاعباً محترفاً في دوري الدرجة الأولى.

وقال اللاعب لـ«الإمارات اليوم»: «تلقيت اتصالات عدة، خلال الفتره الماضية، من بعض أندية المحترفين في الدورى المصرى، لكني اخترت البقاء مع (النواخذة) في الوقت الحاضر، والاستمرار في الاحتراف الخارجي، لإثبات جدارتي، وأتمنى ان أسهم بدور بارز في صعود الفريق للعب في دوري الخليج العربي».

وأضاف: «سعيد للعب في الدوري الإماراتي، لما يتمتع به من ندية وقوة تسهم في تطوير اللاعب لنفسه، وأشعر بامتياز كبير لأنني ألعب في هذا الدوري، الذي يتطوّر بشكل مستمر، وهدفي تقديم كل مالدي من إمكانات لدعم دبا الفجيرة».

وأكد أنه التحق بنادي اتحاد كلباء في بداية مشواره الاحترافي في الدولة، لكنه لم يحصل على فرصة لعب كافية، ويتطلع إلى تعويضها مع دبا الفجيرة، وأوضح: «أضاف الدوري الإماراتي كثيراً للاعبين المصريين، الذين لعبوا فيه، منهم لاعب العين السابق، حسين الشحات، واتمنى أن اترك بصمة في مسيرتي بالكرة الإماراتية».

«الدوري الإماراتي أضاف كثيراً للاعبين المصريين، منهم لاعب العين السابق، حسين الشحات».

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