توزيع الحقائب الإدارية في نادي الثقة للمعاقين

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

وزّع مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين بالشارقة الحقائب الإدارية، خلال اجتماعه الأول، بعد أن صدر أخيراً القرار الإداري رقم (8) لسنة 2020، بإعادة تشكيل وتجديد الثقة بمجلس إدارة النادي، برئاسة الدكتور طارق سلطان بن خادم.

وأكد نادي الثقة للمعاقين في بيان صحافي أمس أنه تم اختيار كلثم عبيد المطروشي، نائباً لرئيس مجلس الإدارة، وعبدالله إبراهيم بن نصار المدير المالي، والمستشار حميد علي العبار رئيس لجنة التسويق والاستثمار، وبدرية عبيد سلمان السويدي رئيس لجنة الأنشطة الثقافية والمجتمعية، وعبدالله إبراهيم الزعابي رئيس لجنة الشؤون الفنية ورعاية الموهوبين.

واختار النادي الذي يسعى لتطوير العمل أكثر في الفترة المقبلة، أيضاً عبدالغفور علي الرئيسي، رئيساً للجنة الإعلام والاتصال، بينما اختار مريم علي عبدالله الشحي رئيس اللجنة الاجتماعية، وكذلك حيدر طالب أربيع مدير مكتب (الشارقة صديقة لذوي الإعاقة الحركية).

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