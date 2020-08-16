إيسيلا: سمعة المدربين الرومان في الدوري الإماراتي ألهمتني للتعاقد مع بني ياس

المصدر: محمد فاضل - أبوظبي

أكد مدرب بني ياس الروماني دانييل إيسيلا، أن السمعة الطيبة التي يتمتع بها المدربون الرومان في الإمارات ألهمته للتعاقد مع السماوي، وقيادته في الموسم المقبل لدوري الخليج العربي لأجل تحقيق طموحات إدارة النادي، مشيداً بتجربة مواطنه المدرب كوزمين في الكرة الإماراتية، التي وصفقها بالناجحة.

جاء ذلك، في تصريحات صحافية نشرها نادي بني ياس عبر حسابه الرسمي، وأوضح المدرب إيسيلا: «إدارة بني ياس طلبت مني بناء فريق وصقل اللاعبين الشباب القادمين من الأكاديمية لرفدهم للمنتخبات الوطنية وتحقيق الفوز في المباريات»، مؤكداً أن الفريق يمتلك لاعبين جيدين يتمتعون بإرادة قوية لتمثيل المنتخب مستقبلاً لكنهم يحتاجون إلى التطوير.

وتابع: «لا أحب تقديم الوعود لكني أعد الجمهور بأني سأقدم كل ما أستطيع، وسأعمل على الفوز بكل المباريات، وفي كرة القدم لا يوجد شيء مستحيل، وإن كنت تؤمن بحلمك فكل هدف ممكن تحقيقه وفي الوقت نفسه لا يوجد شيء سهل، لذلك علينا أن نتفاءل ونؤمن بتطلعاتنا وسنعمل على تحقيق ذلك، ولقد شاهدت المباريات السابقة للفرق، ووجدت أن كل فريق بإمكانه الفوزعلى الآخر».

وتحدث عن اللاعبين الأجانب قائلاً: «اجتهدنا في التعاقد مع لاعبين مميزين، وأتمنى أن يتأقلموا مع المناخ والثقافة بشكل يخدم الفريق، وواجبنا أن نساعدهم على التأقلم ليقدموا أفضل ما لديهم».

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