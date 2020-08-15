العامري: 3 خبراء قانونيين في لجنة انتخابات اتحاد اليد

المصدر: جوني جبور ■دبي

قال المدير التنفيذي لنادي الوصل، رئيس لجنة انتخابات اتحاد اليد، محمد العامري، إن اللجنة مؤلفة من خمسة أعضاء، من ضمنهم ثلاثة خبراء قانونيين، هم حمد الزيودي، ويوسف أحمد، وحسن المرزوقي، بالإضافة إلى محمد كاهور.

وحظيت اللجنة التي أقرتها «الجمعية العمومية»، الشهر الماضي، بثقة «العمومية غير العادية»، أول من أمس، حيث ستتولى الإشراف على انتخابات مجلس إدارة الاتحاد في دورة 2020-2021، والتي حُدد موعد لها 27 سبتمبر المقبل.

وقال العامري في تصريح صحافي: «البنود القانونية، تقضي بوجود خبير قانوني واحد من أصل الأعضاء الخمسة، لكن لمزيد من الشفافية، يوجد ثلاثة خبراء قانونيين».

وحول الخطوات المتبعة للتحضير للانتخابات، قال: «تتولى اللجنة الإشراف المباشر على سير العملية الانتخابية، بدايةً من إرسال الاتحاد للرسائل الرسمية للأندية لترشيح ممثليها، والتي حدد لها موعداً الأول من سبتمبر، ثم بقية المراحل الأخرى، التي تتضمن استلام كل أسماء المرشحين، وإعلان القوائم النهائية في 18 من الشهر ذاته، وانتهاءً بانتخابات مجلس الإدارة الجديد في 27 منه، ومن ثم فترة الطعون التي حدد لها ثلاثة أيام لغاية 30 سبتمبر». واختتم: «نتطلع إلى سير العملية الديمقراطية لانتخابات الاتحاد لما هو في صالح اللعبة، بالصورة ذاتها لما شهدته الجمعيات العمومية الأخيرة، سواء تلك التي أقرت ضرورة تعديل قوانين النظام الأساسي واعتماد لجان الانتخابات والطعون، أو الجمعية الأخيرة، أول من أمس، التي صادقت على النظام الأساسي الذي يعد حجر أساس في جميع الدورات الانتخابية المقبلة».

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