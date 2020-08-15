عيسى الدح يعسكر في بريطانيا تحت إشراف الملاكم العالمي أمير خان

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

دشّن بطل الإمارات في الملاكمة الاحترافية، عيسى الدح، معسكره التدريبي في مدينة بولتن البريطانية، ضمن تحضيراته للعودة إلى منافسات اللعبة في الفترة المقبلة.

وكان في استقبال الدح في بريطانيا صديقه، البطل العالمي أمير خان، الذي سيشرف على تدريباته، ويوفر له الدعم الفني خلال فترة المعسكر.

وكانت جائحة «كوفيد ـ 19» عطّلت تحضيرات الدح، حيث كان من المقرر أن يتوجه إلى الولايات المتحدة، خلال مارس الماضي، من أجل تجديد رخصته الدولية في الملاكمة، والدخول في معسكر تدريبي.

وأكد الدح في تصريح صحافي رغبته في التتويج ورفع اسم وعالم الإمارات مجدداً في حلبات المحترفين في كل من أميركا وبريطانيا، واعداً بالسعي للوصول إلى المستوى الذي يؤهله لتحقيق أفضل النتائج.

بدوره، قال أمير خان: «سعيد جداً بالتدريب مع عيسى الدح، فمن النادر أن نرى شاباً يشق طريق الملاكمة الصعبة، ثم يستمر بعد كل ما حصل له بهذه العزيمة والإصرار».

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