تدريبات صباحية ومسائية للشارقة تحضيراً لـ «الرباعية»

المصدر: منصور السندي ■الشارقة

رفع الجهاز الفني لفريق الشارقة لكرة القدم، بقيادة المدرب عبدالعزيز العنبري، درجة التحضير للموسم الجديد، ولخوض الدورة الرباعية الودية، وذلك من خلال تدريبات مكثفة، صباحية في الملعب الفرعي للنادي باستاد خالد بن محمد في الحزانة، ومسائية في الصالة الرياضية. وظهر خلال التدريبات تركيز العنبري على الجانب البدني، بجانب الفني والمهاري. ويقيم أعضاء الفريق ضمن المعسكر الداخلي حالياً في أحد فنادق الشارقة. ومن المتوقع أن يخوض الشارقة دورة ودية رباعية بدءاً من 18 الجاري، بمشاركة فرق عجمان وخورفكان وكلباء.

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