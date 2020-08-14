المصادقة على النظام الأساسي لاتحاد اليد.. والانتخابات في 27 سبتمبر

المصدر: جوني جبور ■دبي

صادقت «الجمعية العمومية غير العادية» لاتحاد اليد، بالإجماع على النظام الأساسي للاتحاد، وحددت تاريخ 27 سبتمبر المقبل، موعداً لانتخابات الاتحاد في دورته الانتخابية الجديدة 2020-2024. جاء ذلك، في الاجتماع الذي عقد، عصر أمس، في فندق «إنتر كونتيننتال» بدبي، وحضره رئيس الاتحاد محمد عبدالكريم جلفار، وممثل الهيئة العامة للرياضة محمد الكعبي، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وممثلو 16 نادياً. وحددت «الجمعية» الأول من سبتمبر موعداً لإرسال الدعوات إلى الأندية، لترشيح ممثليها وخوض الانتخابات المقبلة، على أن يتم إغلاق باب الترشح واستلام استمارات الترشيح في 18 من الشهر ذاته، ليتم الإعلان بشكل نهائي عن قائمة المرشحين في 23 سبتمبر، والدخول بالانتخابات الرسمية في 27 الشهر ذاته. وتقرر أيضاً فتح باب الطعون على نتائج الانتخابات لثلاثة أيام حداً أقصى، على أن يغلق في 30 سبتمبر عند الساعة 12 ظهراً.

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