اتحاد السلة يحدّد الثلاثاء المقبل موعداً لـ «العمومية غير العادية»

المصدر: جوني جبور ■دبي

كشف الأمين العام لاتحاد كرة السلة، سالم المطوع، عن اختيار الثلاثاء المقبل، موعداً للجمعية العمومية غير العادية، والتي ستخصص للمصادقة على النظام الأساسي للاتحاد.

وقال المطوع لـ«الإمارات اليوم»: «اتحاد السلة أرسل إلى الأندية النظام الأساسي بعد الانتهاء منه، بهدف اطلاع الأندية على مواد النظام وبنوده كافة، قبل أن تتم مناقشتها في اجتماع العمومية التي ستنعقد في فندق ماريوت الجداف بدبي».

وأوضح: «سيحضر الاجتماع ممثلو الأندية والخبراء القانونيون لها، وستناقش البنود كافة، وفي حال وجود أية ملاحظات ومطالبة الأندية بإجراء تعديلات بسيطة، سيتم إجراؤها خلال الاجتماع نفسه، ومن ثم طرح فتح باب التصويت لاعتمادها بشكل نهائي، خصوصاً أن اعتماد النظام الأساسي يشكل ركيزة أساسية قبل استحقاق الدورة الانتخابية الجديدة 2020-2024».

وأضاف: «على النقيض من ذلك، وفي حال أرادت الأندية إجراء تعديلات كبيرة على بنود النظام، فمن المرجح إجراء ورشة عمل لاحقة تهدف إلى مراجعة المواد المطلوب تعديلها، لتتبع بعقد اجتماع جمعية عمومية غير عادية ثانية للمصادقة على الصيغة النهائية للنظام، وذلك تمهيداً إلى رفعه للهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية».

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