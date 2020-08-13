«عمومية اتحاد اليد» تحدد 27 سبتمبر موعداً للانتخابات

المصدر: جوني جبور - دبي

صادقت «الجمعية العمومية غير العادية» لاتحاد اليد، بالإجماع على النظام الأساسي للاتحاد، وحددت تاريخ 27 سبتمبر المقبل، موعداً لانتخابات الاتحاد في دورته الانتخابية الجديدة 2020-2024. وجاء ذلك في الاجتماع الذي عقد عصر اليوم في فندق «إنتر كونتيننتال» بدبي، وحضره رئيس الاتحاد محمد عبد الكريم جلفار، وممثل الهيئة العامة للرياضة محمد الكعبي، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وممثلي 16 نادٍ.

وحددت «الجمعية» الأول من سبتمبر موعداً لإرسال الدعوات إلى الأندية، لترشيح ممثليها وخوض الانتخابات المقبلة، على أن يتم إغلاق باب الترشح واستلام استمارات الترشيح في 18 من الشهر ذاته، ليتم الإعلان بشكل نهائي عن قائمة المرشحين في 23 سبتمبر، والدخول بالانتخابات الرسمية في 27 الشهر ذاته. وتقرر أيضاً فتح باب الطعون على نتائج الانتخابات لثلاثة أيام كحدٍ أقصى، على أن يغلق في 30 سبتمبر عند الساعة 12 ظهراً.

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