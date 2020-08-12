"عمومية السلة" تبقي على المحترفين الأجانب في الموسم الجديد

المصدر: جوني جبور-دبي

قررت الجمعية العمومية العادية المؤجلة لاتحاد كرة السلة الإبقاء على المحترفين الأجانب في فرق الرجال والسيدات للموسم الجديد 2020-2021، ومنح حرية الانتقال للاعبين المواطنين فوق 30 عاماً إلى أي نادٍ طالما لا يوجد عقد رسمي يربطه بناديه الأصلي، كما تقرر الاستمرار في عملية قيد اللاعب المقيم بالأندية شريطة إكماله ثلاث سنوات إقامة بالدولة.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد عصر اليوم في فندق ماريوت الجداف في دبي، وحضره رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة اللواء "م" إسماعيل القرقاوي، وممثلي اللجنة الأولمبية الوطنية، والهيئة العامة للرياضة، وأعضاء الاتحاد، بجانب حضور ممثلي 17 من أصل 18 نادياً ينضوون تحت مظلة الاتحاد.



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