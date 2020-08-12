تدريب في نادي البطائح على فحوص "كورونا"

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

نظم نادي البطائح الرياضي دورة تدريبية لكافة المعالجين بالنادي على إجراءات فحوص فيروس كورونا. وتضمنت الدورة أسلوب أخذ عينات المسحة الطبية، والكشف المبكر، والوقاية من الفيروس، وطرق التعامل مع هذه العينات، وكذلك أسلوب حفظها في صناديق معقمه ومخصصة لذلك.

وشمل أيضا طريقة إرسال العينات إلى مراكز التحاليل المختصة لمعرفة النتائج لاحقا. وقام النادي بهذه الدورة بالتنسيق مع إدارة الطب الوقائي بالشارقة، وضمن الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات المتبعة من قبل الاتحادات الرياضية، وتوجيهات مجلس الشارقة الرياضي، الذي فرض إجراء مسحة طبية كل أربعة عشر يوما للاعبين والمدربين والإداريين والعمال كافة.

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