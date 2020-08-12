«عربي الغولف» يختتم دورة الحكام بمشاركة 45 دارساً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اختتم الاتحاد العربي للغولف، أمس، دورة المستوى الأول للحكام التي أقيمت منذ الجمعة الماضي بنظام الاتصال المرئي «عن بعد»، وحاضر فيها رئيس لجنة الحكام العرب رئيس الاتحاد الأردني، المحاضر الدولي هاني العبداللات، وشهدت مشاركة 45 دارساً.

وأكد أمين عام الاتحاد العربي للغولف، عادل الزرعوني، أن الدورة تأتي ضمن الأجندة السنوية للاتحاد، وقال في تصريحات صحافية، إن «الاتحاد العربي والمكتب التنفيذي للاتحاد حريصون على متابعة الجهود الحثيثة في تطوير جميع مناحي اللعبة، من أبرزها الجوانب التحكيمية، خصوصاً أن الدورة أتيحت أمام الجميع بالمجان، وتحت إشراف رئيس لجنة الحكام العرب».

وأضاف: «لم تقتصر المشاركة على الحكام العرب فحسب، بل شهدت تفاعلاً كبيراً من الإداريين والفنيين وحتى اللاعبين، كونها ناقشت جميع الجوانب القانونية للعبة، خصوصاً الجديدة منها، بالإضافة إلى كونها تسمح للدارسين مع ختامها في اجتياز الامتحانات المؤهلة للحصول على شهادات مصدقة من الاتحاد الدولي للعبة، ونتطلع قدماً لاستكمال برامج الحكام من خلال تنظيم دورة المستوى الثاني في سبتمبر المقبل».

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