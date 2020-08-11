اتحاد بناء الأجسام يتفقد تطبيق الإجراءات الاحترازية في الصالات الرياضية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية عن البدء بتفقد الأندية والصالات الرياضية التخصصية، للوقوف على الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا، وبما يسهم بالحفاظ على الصحة والسلامة العامة، تمهيداً لانطلاق المنافسات الرسمية.

وكانت المحطة الأولى في العاصمة أبوظبي، حيث بحث رئيس اللجنة الفنية لاتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، محمد شاهين الحوسني، ومدير صالة نيكست ستيب، صالح الحمادي، كل الأمور المتعلقة بممارسة آمنة لرياضة بناء الأجسام واللياقة البدنية وفقاً للوائح المعتمدة.

من جانبه، قال الأمين العام للاتحاد، محمد عبدالرحيم المري، لـ«الإمارات اليوم»: «واجبات اللجنة الفنية التأكد من صحة الإجراءات المتبعة، وتقديم المشورة الفنية، ومنها العدد المسموح للرياضيين الذين يمارسون رياضة بناء الأجسام في القاعة، والتباعد، والعمل بالنصائح التي يقدمها مدربو الصالات، ومدة التدريب، وندعو مسؤولي الصالات للتشديد على ذلك لأهميته في الحفاظ على ممارسة آمنة».

بدوره، قال محمد الحوسني: «هذه الحملة تنطلق من كون بناء الأجسام واللياقة البدنية تعتبر ثاني أكبر رياضة شعبية بعد كرة القدم، وهناك عدد غفير من محبيها، لذلك ارتأينا أن نكون قريبين منهم لمزيد من التوجيهات ولسلامة الجميع».

• اللجنة الفنية تتابع الإجراءات الاحترازية المتبعة وتقدم المشورة الفنية.

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