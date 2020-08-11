شباب الأهلي وعجمان في أول مباراة كرة قدم منذ أزمة «كورونا»

المصدر: سيد مصطفى - عجمان

يلتقي فريق عجمان مع شباب الأهلي، بعد غد الخميس، في مباراة ودية هي الأولى للبرتقالي خلال فترة الإعداد للموسم الجديد ستقام على ملعب «فرسان دبي» في العوير بشرط صدور البروتوكول الصحي من اتحاد الكرة، لتكون هذه أول مباراة كرة قدم في الدولة، بعد توقف النشاط الكروي اثر جائحة كورونا «كوفيد-19».

وكان من المقرر أن يلعب عجمان ودياً مع الإمارات يوم الخميس الماضي، إلا أن المباراة قد ألغيت لعدم صدور التعليمات المتعلقة بالبروتوكول الخاص بالمباريات. وقال مدير فريق عجمان، محمد حسين، لـ«الإمارات اليوم»، إن المباراة ستكون في ختام معسكر الفريق المقام حالياً في جبل علي، اذ يهدف الجهاز الفني إلى قياس معدلات اللياقة البدنية التي خضع لها اللاعبون على مدار شهر كامل، والتأكد من جاهزية كل عناصر الفريق من هذا الجانب، قبل أن يدخل البرتقالي في مرحلة أخرى من التحضيرات للموسم الجديد.

وأضاف: «اللعب مع شباب الأهلي يعد تجربة احتكاك جادة وعلى ضوئها قد تكتشف العديد من الأمور بالنسبة للجهاز الفني، وإن كنا قد تمنينا أن نلاقي شباب الأهلي بعد مباراة الامارات الودية، ولكن الظروف لم تخدمنا في هذا الشأن».

من ناحية أخرى، فتحت شركة كرة القدم في نادي عجمان، ملف اللاعبين الأجانب من جديد، بعد تجميد تمديد عقد البرازيلي فاندر فييرا، وعدم وضوح موقف الشباب السعودي في ما يتعلق بتمديد إعارة اللاعب الغامبي، أبوبكر تراولي، بناء على الطلب الذي تقدم به النادي لنظيره السعودي منذ ما يزيد على 10 أيام دون أن يحصل على الرد النهائي في هذا الخصوص.

كما أعلن نادي عجمان أنه حصل على توقيع اللاعب البرازيلي غوستافو فاغينين لمدة موسم واحد قابل للتجديد، بينما مازالت المفاوضات جارية مع الأجنبي الرابع في حالة عدم التوصل لاتفاق مع نادي الشباب السعودي، وينتظر أن تنتهي شركة كرة القدم في نادي عجمان من ملف اللاعبين الأجانب في الأسبوع المقبل على أقصى تقدير.

وفي الخط نفسه، تسير المفاوضات مع أكثر من لاعب مواطن لاستكمال بقية المراكز التي بحاجة لبعض التدعيمات، خصوصاً في مركزي الظهير الأيمن ولاعب الوسط المدافع، اذ يضع مسؤولو عجمان، لاعب شباب الأهلي محمد إسماعيل كهدف أساسي لدعم الجهة اليمنى، خصوصاً أن اللاعب قد أبدى استعداداً للعب للبرتقالي في أكثر من مناسبة سابقة.

وأكد مصدر مسؤول في النادي أن المفاوضات مع غوستافو جاءت مرنة وسلسة لرغبة اللاعب في خوض أول تجربة له في منطقة الخليج والامارات تحديداً، وأضاف المصدر أن اللاعب كان لديه عرض من أحد الدوريات الآسيوية، بعد ان أبدى ناديه الروماني التخلي عن خدماته، إلا انه لم يُبالِ لهذا العرض.

وانضم أمس اللاعب الى تدريبات معسكر عجمان المقام في جبل علي، بعد ان أنهى كل إجراءات التوقيع وإجراءات الفحص الطبي، مع وضع برنامج بدني خاص به.

يذكر أن غوستافو سيحل بديلاً لمواطنه فندر فييرا الذي تم إيقاف التعاقد معه.

• عجمان حصل على توقيع اللاعب البرازيلي غوستافو فاغينين لمدة موسم.

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