اتحاد كلباء يتعاقد مع الأرجنتيني ماتياس بيسانو

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

أعلنت شركة نادي اتحاد كلباء لكرة القدم في حسابها على «تويتر» عن تعاقدها مع صانع الألعاب الأرجنتيني ماتياس بيسانو، لتمثيل الفريق الأول في الموسم المقبل لدوري الخليج العربي، قادماً من فريق أميركا دو كالي الكولومبي، دون الإفصاح عن مدة التعاقد أو القيمة، وذلك في صفقة تعد مميزة، لما يمتلكه اللاعب من مواصفات فنية، وقدرة على اللعب في أكثر من مركز، إضافة إلى مركز صانع الألعاب، ويعتبر كلباء رابع نادٍ يدافع بيسانو عن ألوانه، حيث سبق له اللعب لأندية كروزيرو البرازيلي 2016، والدوسيفي الأرجنتيني في 2018، وأميركا دو كالي الكولومبي 2019.

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