الشارقة يضم عبد العزيز الكعبي وسالم صالح

المصدر: منصور السندي - الشارقة

أعلن نادي الشارقة ضم كلا من الظهير الايسر عبد العزيز الكعبي "21 عاما" قادما من نادي شباب الأهلي بعقد يمتد لثلاثة مواسم والمهاجم سالم صالح "29 عاما" في صفقة انتقال حر بعقد لموسم واحد.

وعبر كل من سالم صالح وعبد العزيز الكعبي في تصريحات للموقع الرسمي لنادي الشارقة عن سعادتهما بالانضمام إلى الشارقة.

وأكد سالم صالح سعادته بالانضمام لقعلة الملك وتواجده إلى جانب نخبة من أفضل اللاعبين الأمر الذي يمثل بالنسبة له تحديا كبيرا لإعادة اكتشاف نفسه مجددا والسعي نحو استعادة مستواه المعهود.

من جانبه وجه عبد العزيز الكعبي شكره لإدارة شركة كرة القدم برئاسة عبد الله العجلة والجهاز الفني على المتابعة والاهتمام لإكمال عملية التعاقد.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news