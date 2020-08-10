عجمان ينتظر موافقة الشباب السعودي لتمديد إعارة تراولي

المصدر: سيد مصطفى - عجمان

جدد نادي عجمان رغبته في تمديد إعارة لاعبه الغامبي أبوبكر تراولي، لمدة موسم آخر للدفاع عن ألوان الفريق في دوري الخليج العربي.

وكان تراولي قد انضم للبرتقالي قبل غلق باب الانتقالات الصيفية في الموسم الماضي قادماً من الشباب السعودي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وقال مدير فريق عجمان لكرة القدم، محمد حسين، إن إدارة البرتقالي خاطبت نظيرتها في نادي الشباب من أجل تمديد إعارة اللاعب لمدة موسم آخر، وفي انتظار وصول الرد الرسمي من الجانب السعودي في هذا الخصوص.

وكان أبوبكر تراولي قد استقر في عجمان فترة طويلة خلال فترة «كورونا»، لظروف تعليق الطيران الجوي، إذ استعان بأخصائي أحمال برازيلي يُقيم في ألمانيا للتدريب تحت قيادته خلال فترة الحجر المنزلي للحفاظ على لياقته البدنية.

وقال تراولي لـ«الإمارات اليوم»: «لا أخفي أنني شعرت بالارتياح في نادي عجمان، فمنذ اليوم الأول الذي قدمت فيه إلى هنا وساورني إحساس بأنني أمضيت سنوات طويلة مع النادي، الجميع هنا كان متعاوناً معي لأقصى درجة، وهذا ما ساعدني على التأقلم سريعاً في الدوري الإماراتي، أنا سعيد بتجربتي مع عجمان، وكنت أتمنى أن يستمر النشاط لأنني بدأت في الانسجام مع الفريق بعد الفترة الأولى التي قضيتها معه، لكن لا أملك حرية اختيار قراري، لارتباطي بعقد ممتد مع نادي الشباب السعودي الذي أكن لإدارته كل التقدير، ومهما كان قرارهم فسأتقبله لأنني لاعب محترف».

وأضاف تراولي: «أنا جاهز حالياً للتدريبات مع عجمان في أي وقت يتم استدعائي إليها، فقد كنت أتدرب بشكل شبه يومي خلال الحجر المنزلي».

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