سيف المحرزي: سرعة صدور «البروتوكول الصحي» ستدعم استعدادات الأندية

المصدر: محمد فاضل - دبي

شدد النائب السابق لرئيس شركة اتحاد كلباء لكرة القدم سيف سلطان المحرزي، على أن «صدور البروتوكول الصحي بسرعة من شأنه دعم استعدادات الأندية للموسم الجديد سواء لدوري الخليج العربي أو دوري الدرجة الأولى». وقال لـ«الإمارات اليوم»: «تأخر خوض المباريات الودية سيكون له تأثير فني شديد على الوصول للجاهزية الفنية والبدنية للفرق سواء على الجانب المحلي أو استعدادات الأندية التي تشارك في أبطال آسيا، لذلك لابد من وصول البروتوكول الصحي للأندية بسرعة من أجل الحسم في المباريات الودية بشكل مبكر». وأشاد المحرزي بالوعي الصحي الكبير من الجميع بعد فترة الحجر الصحي، وطالب بمزيد من الحرص في الفترة المقبلة.

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