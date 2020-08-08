الوصل.. أول نادٍ يفتح تدريباته للجمهور بعد «كورونا»

المصدر: أحمد طارق ■دبي

أعلنت شركة الوصل لكرة القدم عن حضور عدد من مشجعي «الإمبراطور»، أول من أمس، لتدريبات الفريق الأول لكرة القدم، بعدما كانت الشركة قد فتحت أبواب مران «الفهود» لحضور 50 مشجعاً، ليصبح الوصل أول نادٍ في دوري الخليج العربي يفتح أبوابه للجمهور، عقب العودة إلى التدريبات بعد فترة توقف طويلة وصلت إلى 118 يوماً، بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، وإيقاف الأنشطة الرياضية في الدولة. ونشرت الشركة، على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صوراً لعدد من المشجعين أثناء حضورهم تدريب «الفهود» في استاد الوصل بزعبيل، مبينة أنه تم تنظيم دخول المشجعين، وفقاً للإجراءات الاحترازية، وبالتنسيق مع ضابط أمن المنشأة.

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