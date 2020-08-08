البلوشي: استراتيجية العربي للموسم المقبل تعتمد على الاستقرار الفني

المصدر: محمد فاضل ■أم القيوين

قال إداري الفريق الأول لكرة القدم في النادي العربي محمود البلوشي، إن «استراتيجية النادي للموسم المقبل تعتمد على الاستقرار الفني الذي من شأنه الإسهام في تحقيق تطلعات النادي وجمهوره، ومواصلة النتائج الجيدة التي حققها الفريق في الموسم الماضي للدرجة الأولى». وقال البلوشي لـ«الإمارات اليوم» إن الفريق سيقيم معسكراً داخلياً لبدء تحضيرات الموسم المقبل. وأضاف: «اعتمدنا بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة المدرب المواطن محمد جلبوت خوض ست مباريات ودية». وعن اللاعبين الأجانب قال: «هناك أربعة لاعبين سيتم اختبارهم، من البرازيل ومن دولة إفريقية».

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