المصدر: الامارات اليوم

«كورونا»

يتردد داخل أروقة أحد الأندية أن سبب تجميد المفاوضات مع لاعب أجنبي، يعود لإصابة اللاعب بفيروس كورونا، ما سيؤجل انضمامه لتدريبات الفريق.

انفصال

انفصل لاعب عن وكيل أعماله بعد فشل الأخير في تدبير عقد له في أعقاب استغناء ناديه عنه مع بدء فترة الإعداد في الشهر الماضي، رغم كثرة وعوده.

محاولات

تسعى شركة كرة قدم في أحد الأندية لإقناع المدرب بلاعب أجنبي تم التعاقد معه قبل أيام قليلة، ومنحه فرصة كاملة لإثبات نفسه في فترة الإعداد، حيث كان المدرب يفضل عليه لاعباً آخر.

ترويج

استغرب مسؤول أحد أندية دوري الخليج العربي قيام نادٍ منافس بالترويج في «التواصل الاجتماعي» لاقترابه من ضم أحد نجوم فريقه، مشيراً إلى أن هذه الطريقة «عفا عليها الزمن»، وأن الأفضل التقدم بعرض رسمي.

فرصة

تلقى لاعب أجنبي بأحد الأندية إشارات إيجابية من إدارة ناديه بأنه سيحصل على فرصة أخرى لإثبات وجوده، بعدما كان قريباً من الرحيل.

انتقاد

قال مسؤول كبير في لجنة مهمة تتبع لاتحاد لعبة جماعية إنه يتقبل النقد الموجّه لعمل لجنته بصدر رحب طالما كان يصب في المصلحة العامة، وبعيداً عن الأمور الشخصية.

تراجع

خالف مدير تنفيذي لأحد الأندية تصريحات سابقة له، كان يؤكد فيها نية ناديه الاستغناء عن المحترفين الأجانب في فريقي اليد والسلة، وذلك بعد قيام ناديه أخيراً بإبرام تعاقدات جديدة.

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