فريق الشارقة لليد يتعاقد مع المدرب المصري الفخراني

المصدر: جوني جبور - الشارقة

أعلن نادي الشارقة الرياضي في بيان صحافي عن تعاقده، أول من أمس، مع المدرب المونديالي المصري، هاني الفخراني، لقيادة فريق «الملك» لكرة اليد، في الموسم الرياضي الجديد 2020-2021، حيث يحلّ خلفاً للمدرب الجزائري سفيان حيواني، الذي قاد الشارقة على مدار المواسم الماضية.

ونجح الشارقة في التعاقد مع الفخراني بعد مسيرة مميزة للمدرب، الذي قاد منتخب مصر بين 2018 و2020، ويمتلك سيرة ذاتية مميزة، بعد أن نجح مع مصر في حصد ذهبية بطولة إفريقيا للشباب في المغرب 2018، وفضية الألعاب الإفريقية للرجال في المغرب 2019، وبرونزية بطولة العالم للشباب في إسبانيا في العام ذاته.

وسبق للفخراني الارتباط بفريق الشارقة، بعد أن لعب ضمن صفوفه في موسم 2012-2013، كما يعدّ أول لاعب مصري يحترف في الدوري الألماني، حين دافع عن ألوان فوكس برلين، كما حصل خلال مشواره الاحترافي على جائزة أفضل لاعب في بطولة العالم للأندية عام 2007.

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