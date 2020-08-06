اكتمال عدد المشاركين بسباق الجري الثلجي في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اكتمل عدد المشاركين في سباق الجري الثلجي، الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي، وشركة «ماجد الفطيم»، لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، ضمن فعاليات «أسبوع دبي للرياضات الثلجية»، وتقام فعالياته يومي 14 و15 الجاري في «سكي دبي» بـ«مول الإمارات».

وأعلن مجلس دبي عن إغلاق باب التسجيل بعد أسبوع واحد فقط منذ إعلان فتح التسجيل، ومراعاة للإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، وتطبيقاً للتعليمات التي أقرّتها اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث بدبي، كما تم إعداد كل التجهيزات، ووضع البروتوكولات الخاصة بتنظيم الحدث، بداية من دخول المشاركين وفي أماكن ارتداء الملابس ومضمار السباق، وحتى بعد انتهاء السباق.

وستكون المشاركة في مسابقات التزلج على الثلج وبالألواح على المنحدرات الثلجية مفتوحة مجاناً لجميع المتسابقين من المحترفين والمتزلجين بنظام السباق الحر، والمتزلجين على الألواح، وستكون على فترتين صباحاً ومساءً.

وسيتم تقسيم المنافسات إلى أربع فئات ثلجية هي: السباق بنظام سرعة جبال الألب في التزلج المتعرج، والسباق بنظام التعرج العملاق، واثنان من السباقات الحرة: الأول ذات النمط المنحدر والثاني السباق بنظام «بيج إير»، وسيدير العملية التحكيمية لجنة من الحكام المستقلين، وسيكون لدى المنافسين فرصة للفوز بميداليات، إضافة إلى مجموعة من الجوائز، بما في ذلك تذاكر لسينما «فوكس» أو «سكي دبي» أو «أي فلاي دبي» أو الغداء في مطعم «نورث 28».

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