العربي يجدّد الثقة بنجوم الموسم الماضي ويدرس ملف «الأجانب»

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

كشف المدير التنفيذي للنادي العربي، عبدالله سالم، عن تجديد الثقة باللاعبين المقيمين ومواليد الدولة لتمثيل الفريق الاول في الموسم المقبل لدوري الدرجة الاولى، تثميناً للجهود التي بذلوها في الموسم الماضي.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «قدّم الفريق مباريات مميزة في الموسم الماضي، لذلك ارتأينا تجديد الثقة بالكثير من اللاعبين، ومنهم المصري محمد سعيد والبرازيلي ماتيوس، في فئة المقيمين، بينما في فئة المواليد تم تجديد الثقة باللاعبين البحريني السيد محمد والعماني فارس الجابري».

وبيّن أن فريق العربي دشن استعداداته التدريبية تمهيداً للمشاركة في منافسات الموسم المقبل في معسكر داخلي يقام بملاعب النادي في أم القيوين، بقيادة المدرب المواطن محمد جلبوت، تمهيداً لخوض منافسات الدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة التي ستنطلق 25 من سبتمبر المقبل.

وبخصوص اللاعبين المواطنين فقد تم التعاقد مع كل من لاعب الوصل السابق خليفة بن لاحج قادماً من الذيد، وخليفة عبدالله قادماً من الفجيرة بعقد يستمر حتى نهاية الموسم المقبل، وبخصوص المحترفين الاجانب كشف عن أن لجنة التعاقدات تدرس سيراً ذاتية للاعبين أفارقة وآخرين برازيليين سيتم اختيار الأنسب منهم.

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