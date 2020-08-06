رديف الشارقة يخوض 4 مباريات ودية

المصدر: منصور السندي - الشارقة

أعلن نادي الشارقة أن فريقه تحت 21 سنة لكرة القدم سيخوض أربع مباريات ودية مع فرق محلية لم يسمّها في اطار سعي الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني عبدالرحمن الحداد للوقوف على جاهزية اللاعبين والعناصر الجديدة التي تم تصعيدها أخيراً للفريق، والاستقرار على التشكيلة التي سيعتمد عليها، علماً أن الفريق كان قد بدأ المرحلة الأولى من إعداده بمعسكر داخلي في الشارقة لمدة أسبوع.

من جانب آخر، دشّن فريق تحت 18 سنة تدريباته بقيادة مدربه البرتغالي جواو بيدو.

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