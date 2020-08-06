الريامي: دبا الحصن يتطلع إلى تكرار تجربة سرور والكاس

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

أكد الأمين العام لنادي دبا الحصن سعيد الريامي، أن استراتيجية النادي ترتكز على بناء فرق مثالية تسهم في خدمة الكرة الإماراتية، وأن يكون لدبا الحصن فريق قوي يستطيع التواجد في دوري الخليج العربي، كاشفاً أن النادي دشن مشروعاً يهدف لدعم المنتخبات الوطنية بلاعبين موهوبين، كما يتطلع الى تكرار تجربة رفد الأبيض بلاعبين مميزين على غرار اللاعبين السابقين في صفوف الأبيض مثل سعيد الكاس ومحمد سرور.

وقال الريامي لـ«الإمارات اليوم»: «نفخر بأن نادي دبا الحصن سبق وأن رفد المنتخبات الوطنية وأندية المحترفين بعدد من اللاعبين الماهرين في السنوات الماضية ويأتي في واجهتهم محمد سرور وسعيد الكاس، ونؤكد أننا ماضون في خطة هدفها استكشاف المواهب ورفد الكرة الإماراتية».

وأضاف: «يتزامن بناء الفريق الأول مع عمل جاد في فرق المراحل السنية وفقاً لخطة مدروسة، إذ لدينا خطة من أربع سنوات بدأت في يوليو 2019، وعلى الرغم من وباء كورونا الذي تسبب في وقف مسابقات المراحل السنية، الا أننا تمكنا من وضع النقاط على الحروف تمهيداً للمرحلة المقبلة، وهدفنا أن يكون 80% من لاعبي الفريق الأول في عام 2023 هم من خريجي مشروع المراحل السنية».

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