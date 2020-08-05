المدرب المصري محمد كشك يقود دبا الحصن في دوري كرة اليد

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

تعاقد نادي دبا الحصن الرياضي الثقافي مع المدرب المصري محمد سمير كشك لقيادة فريق كرة اليد لفئة الرجال، في المشاركة الاولى لفريق دبا الحصن في دوري كرة اليد، أعلن عن ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد مساء اليوم بمقر النادي.

حضر مراسيم التعاقد رئيس مجلس الادارة ابراهيم بغداد الدرمكي والامين العام سعيد الريامي واداري اللعبة سعيد محمد العامل.

بدوره عبر المدرب عن سعادته لتدريب الفريق مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده مع الإدارة لبناء فريق متماسك يتمكن من المنافسة خلال سنتين او ثلاث سنوات.



بينما أكد إداري الفريق سعيد العامل أن فكرة إنشاء فريق كرة اليد في النادي بهدف تشكيل فريق ينافس، مبينا ان اقامة معسكر خارجي قيد الدراسة وانه سيقام معسكر داخلي في الوقت الحاضر مدته ثلاثة أسابيع.

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