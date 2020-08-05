اتحاد اليد يعدّل نظامه الأساسي.. ويحدد 13 الجاري موعداً لـ"العمومية غير العادية"

المصدر: جوني جبور - دبي

اختتم اتحاد كرة اليد ورشة عمل مراجعة الصيغة القانونية لنظامه الأساسي، والتي عقدت اليوم بمقر الاتحاد، وشهدت حضور ممثلي 10 اندية هي شباب الأهلي، واتحاد كلباء، والعين، ودبا الحصن، والبطائح، والشارقة، والوصل، والنصر، والذيد، والجزيرة.

وافتتح رئيس الاتحاد محمد عبدالكريم جلفار، الورشة التي امتدت لخمس ساعات، وناقشت مقترحات الخبراء القانونيين لممثلي الأندية، وملاحظاتهم على النظام الأساسي، خصوصاً أن النقاش جاء بناءً على اعتراضات عدة تقدمت بها الأندية الأربعاء الماضي خلال طرح النظام في الجمعية العمومية العادية، في ظل مطالبة غالبية الأندية بضرورة مراجعة البنود بصورة عامة والقانونية على وجه التحديد من قبل خبراء قانونيين مختصين، لما يشكله النظام الأساسي من ركيزة أساسية قبل الدخول في الدورة الانتخابية الجديدة 2020-2024.

وناقشت الورشة الأبواب الستة التي تشكل النظام الأساسي، والمكون من 81 مادة، لتنتهي مع إعداد مسودة جديدة للنظام، تضمنت التعديلات الجديدة، والمتوافقة مع الميثاق الأولمبي، وقوانين الاتحادين الأسيوي والدولي لكرة اليد، على أن يتم إرسالها إلى الأندية الأعضاء في موعد أقصاه اليوم، بانتظار عرضها على الجمعية العمومية غير العادية القادمة، والتي تم تعديل موعدها لتقام في 13 الجاري، بدلاً من 12 من الشهر نفسه.

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