عبدالرحمن محمد: النصر لم يتفاوض مع الغاني بواتشي

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

نفت شركة النصر لكرة القدم ما تم تداوله في الصحف الصربية عن نية النادي التعاقد مع الغاني بواتشي، لاعب سرفينا زفيزدا الصربي، أو الدخول في مفاوضات مع اللاعب بأي طريقه، وأكد عضو مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم عبدالرحمن محمد لـ«الإمارات اليوم»، أن العميد سيعلن عن اللاعب الأجنبي الرابع بمجرد التعاقد الرسمي معه، موضحاً عدم صحة التفاوض مع اللاعب الغاني.

وكان النصر قد أعلن عن تعاقده مع لاعب الشارقة السابق ريان ميندز، ليكون الأجنبي الثالث في الفريق بجوار البرتغالي توزي، والهولندي كواس.

ويواصل الفريق تدريباته في المعسكر الداخلي المقام بأحد الفنادق القريبة من النادي، حيث يجري تدريباً صباحياً في الملعب المغطى بالمركز التجاري، وتدريباً مسائياً في استاد آل مكتوم.

واقترح عبدالرحمن محمد، إقامة دورة رباعية ودية لأندية: دبي‫، النصر، الوصل، شباب الأهلي، حتا، بتنظيم من مجلس دبي الرياضي، وسيخوض النصر أولى المباريات الودية أمام فريق الإمارات يوم السبت المقبل باستاد آل مكتوم.

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