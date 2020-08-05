الوحدة يطالب بهبوط كروزيرو إلى دوري الدرجة الثالثة البرازيلي

المصدر: أحمد طارق - دبي

ذكرت وسائل إعلام برازيلية أن نادي الوحدة تقدم بطلب إلى الاتحاد الدولي، يطالب خلاله بهبوط نادي كروزيرو البرازيلي إلى الدرجة الثالثة، لعدم حصوله على مستحقاته بانتقال دينلسون إلى كروزيرو في 2016، والبالغة 800 ألف دولار.

وأوضحت صحيفة «غلوبو سبورت» أن رئيس النادي سيرجيو رودريغز تلقى صدمة جديدة، بسبب طلب نادي الوحدة، بعد أن تمت معاقبته قبل فترة بالهبوط للدرجة الثانية.

وأضافت: «عقد رودريغز اجتماعاً على الهواء مباشرة مع أعضاء النادي، وتم التصويت على بيع عقار خاص بالنادي، خصوصاً أن الوحدة تقدم بالطلب قبل أسبوعين، بينما يأمل النادي البرازيلي أن يجمع المبلغ المستحق دفعه قبل حلول 15 أكتوبر المقبل».

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