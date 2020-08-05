الوصل يخاطب اتحاد الكرة لمواجهة خورفكان بحضور 50 مشجعاً

المصدر: أحمد طارق - دبي

علمت «الإمارات اليوم» أن شركة الوصل لكرة القدم أرسلت خطاباً إلى اتحاد كرة القدم، تطلب خلاله السماح بحضور 50 مشجعاً لودية خورفكان غداً، على استاد الوصل في زعبيل، في أولى المباريات التي اتفق «الأصفر» على خوضها خلال فترة الإعداد الحالية.

وأكد مصدر في الوصل أن شركة الكرة حرصت منذ بداية فترة الإعداد على التواصل مع مشجعي الفريق، من خلال بث أجزاء من التدريبات، عبر «إنستغرام»، لتعويض الجمهور عن عدم إمكانية حضور التدريبات.

وأوضح: «تم تجهيز مدرجات استاد الوصل في زعبيل بما يتناسب مع الاحترازات الخاصة بمواجهة (كورونا)، بتعقيم المقاعد، والالتزام بمسافة التباعد الاجتماعي، لذلك خاطبت شركة الوصل اتحاد الكرة للموافقة على حضور 50 مشجعاً لمباراة خورفكان، حتى تكون تجربة عملية وبادرة قد تسهم في تطبيق التجربة في المباريات الودية للأندية الأخرى».

في المقابل، نفى المصدر تلقي الوصل عرضاً من العين للتعاقد مع هدافه في آخر ست سنوات، فابيو ليما، على سبيل الإعارة، للمشاركة مع «الزعيم» في أبطال آسيا، مشيراً إلى أن «الفهود» لا يفكر على الإطلاق في الاستغناء عن خدمات ليما.

وقال: «الجهاز الفني بقيادة الروماني ريجيكامب اعتمد قائمة موسم 2020-2021، وليما ضمن الأسماء الأساسية، وستقوم شركة الكرة بإرسال القائمة النهائية إلى اتحاد الكرة خلال الأيام المقبلة».

وبخصوص جاهزية الفريق الأول، قال: «علي سالمين سيعود إلى التدريبات بعد أسبوعين، عقب الإصابة، في المقابل سيشارك محمد سرور بشكل طبيعي في التدريبات بعد أسبوعين أيضاً، بينما عاد المدافع الشاب عبدالله جاسم، والبرازيلي مينديز، للمشاركة بصورة طبيعية».

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