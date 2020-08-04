معسكر خارجي لقضاة الملاعب في صربيا من 10 إلى 25 الجاري

المصدر: الإمارات اليوم

أنهت لجنة الحكام باتحاد الإمارات لكرة القدم الترتيبات الخاصة بإقامة معسكر خارجي للحكام من 10 حتى 25 الجاري في صربيا، بمشاركة 67 حكماً من حكام الفريق الأول، حيث يشمل المعسكر إقامة مجموعة من المحاضرات تحت إشراف نخبة من المحاضرين الدوليين المعتمدين لدى الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم وتدريبات بدنية وإدارة عدد من المباريات الودية للأندية والفرق التي تقيم معسكراتها في صربيا.

وتُواصل لجنة الحكام باتحاد الكرة تحضيراتها لتجهيز قضاة الملاعب للموسم الكروي الجديد 2020-2021، الذي سينطلق اعتباراً من شهر سبتمبر المقبل، حيث قامت اللجنة بوضع برنامج متكامل للحكام بدأ منذ فترة ليست بالقصيرة من خلال إقامة عدد الدورات والورش والندوات التحكيمية وأداء تدريبات لياقة بدنية باستخدام أحدث الأجهزة المتطورة وذلك عبر نظام الاتصال المرئي عن بُعد.

واعتمدت اللجنة إقامة دورة تقنية الفيديو (VAR) من 27 إلى 29 الجاري لجميع حكام الفريق الأول، حيث تم توجيه الدعوة للمحاضر الدولي والمدير الفني لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم ديفيد إليراي للإشراف على محاور هذه الدورة التي سيتم خلالها مناقشة كافة المستجدات الخاصة بالتقنية مع استعراض عدد للحالات التحكيمية.

وأكدت اللجنة كذلك في بيانها الصحافي إقامة معسكر داخلي لحكام المجموعة الثانية والحكام الواعدين من 27 إلى 30 الجاري، ومعسكرات داخلية أخرى لحكام المراحل السنية والمستجدين على ثلاثة مجموعات، وذلك في سبتمبر المقبل، إلى جانب عقد ورشة عمل لمقيمي الحكام قبل بداية الموسم.

وقال عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة الحكام علي حمد البدواوي أن "اختيار صربياً مقراً لإقامة المعسكر جاء بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة كما هو الحال لمعسكر المنتخب الوطني الأول"، مشدداً على أن اللجنة وضعت كافة الاحتياطات الخاصة بالإجراءات الاحترازية المعتمدة في بروتوكول العودة إلى التدريبات.

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