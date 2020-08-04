بارتيزان يستعد للتعاقد مع كايو

المصدر: أحمد طارق - دبي

أكدت وسائل إعلام صربية أن نادي بارتيزان بلغراد الصربي يستعد للتعاقد مع لاعب الشارقة، البرازيلي كايو لوكاس، خلال فترة الانتقالات الحالية، لتعويض الرحيل المتوقع لنجم الفريق، فيليب ستيفانوفيتش.

وأوضحت صحيفة «ريبوبليكا» أن خيار إدارة وصيف الدوري الصربي وقع على البرازيلي كايو لوكاس، للتعاقد معه قادماً من بنفيكا البرتغالي بصورة نهاية، عقب اقتراب فيليب ستيفانوفيتش من الرحيل عن الفريق، مبينة أن إدارة بارتيزان ستدخل في مفاوضات مع بنفيكا، خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن كايو لوكاس انضم إلى الشارقة في يناير الماضي، قادماً من بنفيكا البرتغالي على سبيل الإعارة حتى يونيو 2021.

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