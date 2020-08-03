إعلان مواعيد مباريات دوري وكأس الخليج العربي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية مواعيد مباريات مسابقات دوري الخليج العربي، كأس الخليج العربي ودوري الخليج العربي تحت 21 عاماً لموسم 2020-2021 وذلك عقب اجتماع تنسيقي مع ممثلي القنوات المالكة للحقوق: أبوظبي، دبي والشارقة الرياضية، عقد الأسبوع الماضي بتقنية الاتصال المرئي عن بعد.



وقال بيان صحافي: "ترأس الاجتماع حسن طالب المري عضو مجلس إدارة الرابطة، رئيس اللجنة الفنية، وحضره وليد الحوسني المدير التنفيذي، موظفو الإدارات المعنية وممثلو القنوات الناقلة، وتم خلاله مناقشة المواعيد المقترحة للمباريات على ضوء نتائج قرعة الموسم الرياضي التي أقيمت في 18 يوليو الجاري".

وستكون ضربة بداية الموسم الرياضي الجديد 2020-2021 ببطولة كأس الخليج العربي بنظامها الجديد، حيث تقام الأدوار التمهيدية في جولتين: الأولى في 3 و4 سبتمبر 2020، ثم الثانية يومي 1 و2 أكتوبر 2020.



وستشهد الجولة الأولى إقامة ثلاث مباريات في يومها الأول، حيث يستضيف اتحاد كلباء فريق الجزيرة في السابعة مساءً، وفي نفس التوقيت تقام مباراة شباب الأهلي والظفرة، ويختتم اليوم الأول للجولة بلقاء الفجيرة وعجمان في التاسعة والنصف مساءً.

وفي اليوم الثاني للجولة تقام مباراتان في السابعة مساءً: حتا وبني ياس، والعين وخورفكان. وتختتم الجولة بمباراة الوحدة والوصل في التاسعة والنصف مساءً.



وحسب نظام المسابقة الجديد، يصعد فريق الشارقة بطل دوري الخليج العربي والنصر بطل كأس الخلج العربي للدور ربع النهائي مباشرة.



أما بطولة دوري الخليج العربي، ستنطلق في التاسع من سبتمبر 2020 بإقامة الجولة الأولى على مدار ثلاثة أيام (9-10-11 سبتمبر)، يستضيف في يومها الأول اتحاد كلباء فريق شباب الأهلي في 6:45 مساءً، ثم يحل حتا ضيفا على الوحدة في التاسعة والنصف مساء نفس اليوم، وتتواصل منافسات الجولة الأولى بمباراتين في اليوم الثاني ( 10 سبتمبر) تجمع الأولى الفجيرة والشارقة في 6:45 مساءً، تليها مباراة العين وخورفكان في التاسعة والنصف مساءً.

وتختتم الجولة بإقامة ثلاث مباريات في اليوم الثالث ( 11 سبتمبر)، يحل عجمان ضيفا على الظفرة في 6:45 مساءً، وفي نفس التوقيت يستضيف الوصل فريق بني ياس، تليهما مباراة النصر والجزيرة في التاسعة والنصف مساء.



ومن المقرر أن يختتم الدور الأول من بطولة دوري الخليج العربي بإقامة الجولة 13 يومي 1 و 2 يناير 2021.

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