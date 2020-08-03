كايو كانيدو يعلن إصابته بفيروس «كورونا»

المصدر: أحمد طارق - دبي

أعلن لاعب العين والمنتخب الوطني، كايو كانيدو، عبر حسابه في «إنستغرام» عن إصابته بفيروس «كورونا».

وقال عبر خاصية «ستوري»: «مرحباً أصدقائي، أشكركم على الرسائل العديدة التي تلقيتها للاطمئنان على صحتي عبر حساباتي الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ إنني تعرّضت للإصابة بفيروس (كورونا) المستجد منذ 17 يوماً».

وأضاف: «أرغب في القول إنني بحالة صحية جيدة جداً، وجاهز للعودة في أقرب فرصة ممكنة، إذ إنني أجريت فحصاً جديداً وأترقب أن تكون النتيجة سلبية، حتى أنضم فوراً إلى تدريبات نادي العين، والالتحاق بتجهيزات المنتخب الوطني».

«تعرّضت للإصابة بفيروس (كوفيد-19) المستجد منذ 17 يوماً».

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