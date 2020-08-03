اتحاد كلباء يدشّن فترة الإعداد الثانية اليوم

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

يدشن اتحاد كلباء، عصر اليوم، فترة الإعداد الثانية تمهيداً للمشاركة في دوري الخليج العربي لكرة القدم الموسم المقبل، وذلك في ملاعب النادي الداخلية. وقال النادي على حسابه في «تويتر» أمس: «تستمر التدريبات إلى الـ12 من أغسطس الحالي، بقيادة المدرب الأوروغوياني خورخي دا سيلفا، وتتبعها فترة إعداد ثالثة قبل المشاركة في البطولة المصغرة التي ينظمها نادي الشارقة في الفترة من 18 إلى 27 الشهر الجاري».

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