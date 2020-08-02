الشارقة يستعد للدورة الرباعية بمعسكر في خورفكان غدا

المصدر: منصور السندي- الشارقة

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة اعتبارا من يوم غد الاحد معسكرا داخليا بمدينة خورفكان استعدادا لخوض مباريات الدورة الودية الرباعية التي تنطلق خلال الفترة من 18 إلى 27 الجاري ويشارك فيها إلى جانبه فرق عجمان واتحاد كلباء وخورفكان وذلك في إطار تحضيرات الشارقة للموسم الكروي الجديد.، علما أن الشارقة بدأ استعدادات للموسم الجديد منذ يوليو الماضي بمشاركة جميع لاعبيه بما فيهم إيغور كورنادو وكايو لوكاس والأوزبكي شوكوروف بجانب العناصر الجديدة من اللاعبين المواطنين وهم حارس مرمى حتا السابق درويش محمد و خالد باوزير وخالد الظنحاني.

وأشتملت تدريبات الفريق اليومية خلال الفترة الماضية قبل أن يمنح الجهاز الفني اللاعبين راحة قصيرة بمناسبة عيد الأضحى على تمارين لياقة بدنية في الصالة الرياضية بالنادي إلى جانب تمارين جماعية في الملعب الفرعي للنادي بمنطقة الحزانة في الشارقة.

وفضل نادي الشارقة إقامة معسكر إعداد داخلي بدلا من المعسكر الخارجي بسبب جائحة كورونا" كوفيد 19".

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